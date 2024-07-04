متحدث الحكومة: نستهدف وقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعين على درجة كبيرة من الأهمية ويعكسان أولويات حرص الحكومة على مواجهة الاحتياجات والأولويات العاجلة للمواطنين.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الاجتماع الأول خاص بتوفير الكهرباء، والاجتماع الثاني خاص بضبط أسعار السلع في الأسواق.

الاجتماع الخاص بالكهرباء

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالاجتماع الخاص بالكهرباء وتوفيرها، تم مراجعة كل الإجراءات المتخذة لتنفيذ ما سبق أن أعلنه رئيس الوزراء إذ نستهدف خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء حتى انتهاء فصل الصيف.

الاجتماع الثاني الخاص بالسلع

وأوضح أن الاجتماع الثاني تناول كل الإجراءات المتخذة لضبط أسعار السلع في الأسواق من خلال الرقابة على الأسواق والتنسيق بين وزارة التموين والجهات الرقابية ممثلة في وزارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، بجانب إتاحة المزيد من السلع في الأسواق والعمل على خفض أسعارها وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين.