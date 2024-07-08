ضبط الأسعار والتوقف عن تخفيف الأحمال أبرز مطالب المواطنين من الحكومة

سرت حالة من الترقب فى الشارع المصرى قبل أداء الوزارة الجديدة بيانها أمام البرلمان، وسط تطلعات تعبر عن آمال وطموحات المواطنين بمختلف المحافظات فى التخلص من المشكلات المزمنة فى بعض القطاعات. وطالب محمد سعد، الخبير السياحى بالإسكندرية، بضرورة تشكيل لجنة تضم خبرات سياحية وثقافية لدراسة الفعاليات الفنية والثقافية التى تقام على أرض المحافظة، لافتاً إلى أن اللجنة ستكون معنية بدراسة المعوقات والتحديات فى القطاعين السياحى والثقافى لحلها، مقترحاً أن تكون اللجنة برئاسة محافظ الإسكندرية وتضم فى عضويتها مسئولى قطاعى السياحة والثقافة، من أجل إصدار قرارات سريعة ونافذة لتسهيل الفعاليات بعد دراستها بعناية.

وطالب عبدالله محمود، من أهالى بورسعيد، بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة بمرتبات تعينهم على مطالب الحياة وعقد دورات لتأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة وإعادة النظر فى وقف البطاقات الاستيرادية بقرار من المحافظ السابق بدعوى أنهم من غير مواليد بورسعيد، فيما أشارت ياسمين أمير، من الدقهلية، إلى ضرورة الرقابة المستمرة على الأسواق والمحال ومتابعة أسعار السلع الغذائية والأساسية والتصدى لجشع التجار والتخفيف عن كاهل المواطن: «أكثر ما يشغل تفكيرنا كمواطنين هو الأسعار، لا بد من ضبطها وبأكبر قدر ممكن».

وفى المنوفية قال المهندس أحمد حماد، مدير إدارة بقطاع البترول، إن الحكومة السابقة كان لها دور بارز فى الإصلاحات الاقتصادية، ونناشد الحكومة الجديدة الاهتمام بتطوير التعليم، سواء المناهج أو البنية التحتية: «الطلاب لا يعتمدون على المدارس، خصوصاً الشهادات، ولا بد من وضع حلول لتلك الظاهرة، لأن التعليم هو عماد وأساس الدولة».