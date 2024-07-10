«رنا» الأولى على الدبلومات الفنية بالدقهلية: «كنت بذاكر 6 ساعات.. ونفسي أدرس هندسة»

أعلنت وزارة التربية والتعليم حصول الطالبة رنا بدوي فتحي عبد الرحمن المرسي، من مدرسة دميرة الثانوية الصناعية بنات التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية قسم فني تركيبات كهربائية.

وتلقت رنا اتصالًا من مكتب وزير التربية والتعليم ليخبرها بالإنجاز الكبير، في نتيجة الدبلومات الفنية، لتسود السعادة وتنطلق الزغاريد في منزلها في قرية دميرة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

الأولي مكرر على مستوى الجمهورية: كنت أذاكر 6 ساعات

قالت رنا: «الحمد والشكر لله بعد التعب والمذاكرة والاجتهاد، ربنا لم يضيع تعبي»، وأشارت إلى أنها كانت تذاكر من 5 إلى 6 ساعات يوميًا، وفي أيام الامتحانات لم تكن تنام على الإطلاق، كما أوضحت أنها حصلت على دروس خصوصية في معظم المواد لتعزز من فرص نجاحها.

مساعدة الأسرة

أرجعت رنا نجاحها إلى دعم أسرتها الكبير، والدها يعمل في الخارج باليونان، ووالدتها موظفة بمستشفى جامعة المنصورة، مشيرة أن لديها شقيق أكبر، كريم، حاصل على دبلوم فني، وشقيقتين أصغر منها: هنا، في الصف الثاني الثانوي العام، ورحمة، في الصف السادس الابتدائي، كما أشادت بدور صديقتها شهد التي كانت تشجعها دائمًا على المذاكرة والاجتهاد، بالإضافة إلى دعم المدرسين في المدرسة والدروس الخصوصية.

الالتحاق بكلية الهندسة في جامعة المنصورة

تطمح رنا بدوي إلى استكمال تعليمها بالالتحاق بكلية الهندسة في جامعة المنصورة، لكنها غير مٌتأكدة من الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الحلم، سواء كان يتطلب اجتياز معادلة أو الالتحاق بمعهد لمدة سنتين قبل الجامعة، ومع ذلك، تظل مصممة على الوصول إلى حلمها والالتحاق بكلية الهندسة جامعة المنصورة.