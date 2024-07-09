مركز الأورام بجامعة المنصورة يتصدر المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، أن مركز الأورام بالجامعة حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

جاء ذلك وفقًا لتقارير معدلات الإنجاز لمراكز الأورام على مستوى الجمهورية، والتي عرضت خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

تصدر مركز الأورام بجامعة المنصورة بأعلى معدلات تردد

وبحسب بيان جامعة المنصورة، أظهرت التقارير تصدر مركز الأورام بجامعة المنصورة بأعلى معدلات تردد بمعدل 22302 حالة، يليه المعهد القومي للأورام بمعدل 13777 حالة. كما حقق المركز الأول في معدلات الأشعة بمعدل 15957 حالة، يليها المعهد القومي للأورام بمعدل 7395 حالة.

وبلغت فحوصات الباثولوجي في مركز الأورام 4744 حالة، يليه المعهد القومي بمعدل 1974 حالة. كما سجل المركز أعلى معدلات اكتشاف حالات سرطان الثدي بـ3153 حالة، يليه مستشفى الدمرداش بـ885 حالة.

رئيس جامعة المنصورة يؤكد أهمية المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر على أهمية المبادرة الرئاسية لصحة المرأة التي تم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بالدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي لعب دورًا كبيرًا في نجاحها. وأوضح أن التنسيق والتكامل بين مختلف التخصصات، وخطة العمل الشاملة التي تشمل زيادة الوعي، والكشف المبكر، والتشخيص، والعلاج، كانت من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، أكد الدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، على دور مركز الأورام والأقسام الأخرى في تنفيذ المبادرة، مما يعزز الطمأنينة في نفوس السيدات.

النحاس: نعمل على تنفيذ استراتيجيات المبادرة على نطاق واسع

كما أشار الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام، إلى أن المركز يعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمؤسسات الصحية الأخرى لتنفيذ استراتيجيات المبادرة على نطاق واسع، ويشمل هذا التعاون تبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني لضمان تحقيق أهداف المبادرة.

وأكد النحاس أن مركز الأورام يقدم خدمات علاجية متكاملة تشمل الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الهرموني، بفضل فريق طبي متخصص يتمتع بخبرة عالية في مجال علاج الأورام. باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، يساهم المركز بشكل حيوي في تحسين صحة المرأة المصرية، ودعم المبادرات الوطنية لمكافحة الأمراض السرطانية وتحسين جودة الحياة للنساء في مصر.