هل حان موعد الرحيل من «أرض الميعاد»؟..حملة «معا لنغادر» تؤرق الاحتلال الإسرائيلي

«تمر دولة الاحتلال الإسرائيلي بأصعب فترة منذ تأسيسها لكن شيئا واحدا يقلقني وهو الحديث عن مغادرة البلاد»، بهذا الكلمات خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نيفتالي بينيت، معلقا على الأوضاع في البلاد.

أعداد كبيرة تفكر في مغادرة البلاد

وبحسب موقع «كالكيست» الاقتصادي الإسرائيلي فإن خمس الإسرائيليين يفكرون في مغادرة البلاد، فيما يفكر 25% من البالغين في تنفيذ الهجرة العكسية، و6% منهم شرعوا بإجراء المعاملات الخاصة بمغادرة إسرائيل.

قبرص أقرب وِجهة للإسرائيليين

وتُعد دولة قبرص الوِجهة الأقرب حاليا للمغادرة، حيث أصبح 4000 إسرائيلي مقيما بشكل دائم فيها بعد أحداث 7 أكتوبر، ولاقت مؤخرا حملة «لنغادر معا» تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تنظيم مجموعات مكونة من 10 آلاف إسرائيلي من أجل المغادرة والاستقرار في الخارج، ويرجع السبب في تأسيس الحملة إلى فقدان الأمل في بقاء إسرائيل.

ويأتي قرار الهجرة الذي اتخذه عدد كبير من الإسرائيليين بسبب الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد مؤخرا، حيث تم إغلاق 46 ألف شركة بحسب إحصائيات اقتصادية إسرائيلية داخلية، فيما فشلت دولة الاحتلال الإسرائيلي في التوصل لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في حرب دخلت شهرها العاشر وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 38 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.