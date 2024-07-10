شيماء البرديني: متى تعترف إسرائيل بفشلها وتجلس على مائدة المفاوضات؟ (فيديو)

وصفت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، استشهاد 9 آلاف طالب فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بـ«المأساة»، مشددة على أنَّ الاحتلال الإسرائيلي قصف كل شيء في غزة وتجاوز الأمر مرحلة الحصار، في الوقت الذي يئن الداخل الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية.

إسرائيل تفشل يوما بعد يوم وتخسر تعاطف حلفائها

وقالت «شيماء البرديني» خلال لقائها عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «المعارضة الإسرائيلية تتحدث عن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي في كل شيء، فشله في العلاقات الخارجية، وفقدانه للدعم الخارجي، لأنَّه لا يوجد مجتمع أو إنسان سليم على وجه الأرض سيرى الدماء وينحاز إلى من يريقها، بل سينحاز إلى من يدفع ثمن هذه الحرب، سينحاز إلى الفلسطينيين، فالجانب الإسرائيلي يخسر يومًا بعد يوم المزيد من التعاطف، ويخسر في كل علاقاته الخارجية».

المجتمع الإسرائيلي ليس لديه القدرة على استمرار الحرب

وتابعت: «المعارضة الإسرائيلية تدرك فشل نيامين نتنياهو، لكن في الحقيقة من يفشل هي إسرائيل، خاصة أنَّ المجتمع الإسرائيلي ليس لديه القدرة على استمرار الحرب ويعترف بهذا، طول الوقت يتحدث عن الفاتورة الاقتصادية، كما أنه لا يمتلك القدرة على توفير جنوده وي فتح التجنيد للاحتياط ويئن من استمرار ذلك، فكل هذه الأمور علامات فشل يعترف بها الداخل الإسرائيلي وتعترف بها المعارضة الإسرائيلية، لكن السؤال الأهم هو: متى تعترف إسرائيل بفشلها وتجلس على مائدة مفاوضات وتصل لحل ينقذ رقاب الجميع؟».