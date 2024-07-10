كراسة شروط شقق النزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.. الحجز 14 يوليو

أعلن صندوق حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، تفاصيل كراسة شروط شقق النزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، التي يتم البدء في حجزها 14 يوليو الجاري، على 80 وحدة سكنية بمشروع نزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

كراسة شروط شقق النزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

وأوضحت كراسة شروط شقق النزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمساحات تبدأ من 115 مترا وتصل إلى 137 مترا مربعا كاملة التشطيب، وجاهزة للسكن الفوري، وأن مقدم الحجز يبلغ 151 ألف جنيه، وأن فترة التقديم مستمرة لمدة شهر، تبدأ من 14 يوليو 2024 ، وتصل حتى 15 من أغسطس المقبل 2024.

رابط كراسة الشروط pdf

وتقدم «الوطن» خدمة الاطلاع على كراسة شروط شقق النزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة من هنا.

وأوضحت كراسة شروط شقق النزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، أن نسبة استكمال دفع مقدم حجز الوحدة السكنية الجديدة تبلغ 20% خلال شهر من تاريخ الحجز تنتهي بحلول 26 من سبتمبر 2024، وهذا بخلاف سداد 10% من قيمة الشقة خلال 3 شهور من تاريخ الحجز.

وكشفت كرأسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد بنزهة التجمع بالقاهرة الجديدة أن سداد دفعات الوحدات ربع سنوية بمبلغ 51000 جنيه بعدد 5 دفعات تبدأ بعد 3 شهور من سداد نسبة الـ10% السابقة، وسداد 20% من قيمة الشقة عند التعاقد، على أن يتم تسليم الشقة بعد سداد نسبة 56% من قيمة الوحدة، وبالنسبة لباقي الـ35 % من قيمة الشقة تسدد على 3 سنوات أو 5 سنوات محملة بالفوائد، وفي حالة سداد قيمة سعر الوحدة السكنية بنظام الكاش خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم 7% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.