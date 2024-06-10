موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. اعرف أماكن الطرح الجديد

يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، العمل بشكل مكثف للانتهاء من تجهيزات وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2024 ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، قبيل موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وكشف مصدر رسمي في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حيث تكون بنهاية يونيو الجاري، تزامنًا مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو.

أماكن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وحول أماكن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، يستعد الصندوق لطرحه بالمدن الجديدة التالية:

- حدائق العاصمة.

- حدائق أكتوبر.

- العبور الجديدة.

- أسوان الجديدة.

- العاشر من رمضان.

الإعلان الرابع عشر من الإسكان الاجتماعي

وفيما يخص الإعلان الرابع عشر من الإسكان الاجتماعي، أوضح أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل حاليًا على الانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر لمحدودي الدخل قبل نهاية العام الجاري 2024، وجار العمل على تسليم نحو 10 آلاف وحدة سكنية شهريًا حتى يتمّ الانتهاء من تخصيص الوحدات لكل المستفيدين.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويتيح الصندوق رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، من خلال إحدى الطرق التالية:

الكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://www.shmff.gov.eg/wps/portal/MFF/Home/login/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizRwtzDwsTAx9_H2DTQ0cDf2Dg41M3A0MjIz1gxOL9AuyHRUBJlx1lA!!/

- من خلال الخط الساخن على الرقم التالي: 090011117

- من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، يكتب بها «الرقم القومي»، على الأرقام التالية: «1188، أو 5777، أو 5999».