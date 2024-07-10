وكيل «شباب كفر الشيخ» يستقبل أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في مطلع شهر يونيو الماضي، وأسفرت عن فوز أبناء كفر الشيخ بـ7 مناصب ما بين وكيل المجلس ورؤساء وأمناء سر ووكلاء اللجان المطروحة للاقتراع برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكيل الوزارة يهنئ الأعضاء الفائزين بالمقاعد الـ7

وهنأ وكيل الوزارة، الأعضاء الفائزين بالمقاعد الـ7، مثنياً على البرنامج الانتخابي الذي وضعه الأعضاء وأدى إلى نجاحهم باكتساح، مثمناً دعم ومساندة زملائهم لهم خلال الماراثون الانتخابي، مؤكدًا ضرورة تواجدهم ومشاركتهم الدائمة في الفاعليات ذات الصلة بمراكز الشباب وغيرها من البرامج التي تُقدمها المديرية، والاستعانة بهم ككوادر تدرك حجم المسؤلية تجاه الوطن.

كما عبر أعضاء نموذج المحاكاة، عن سعادتهم بتجديد ثقة القيادة السياسية واستمرار الدكتور أشرف صبحي، وزيراً للشباب و الرياضة، مطالبين بلقاء يجمع أعضاء نموذجي محاكاة مجلس الشيوخ والنواب باللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في أقرب فرصة للتهنئة، وعقد لقاء حواري معه، بحضور محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

جدير بالذكر، أنّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شهد الجلسة الأولى والافتتاحية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ تحت قبة المجلس للمرة الأولى في تاريخه، أول شهر يونيو 2024 بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ونواب الشيوخ، مشيرًا إلى أنّ نموذج المحاكاة فرصة متاحة للإبداع والتدريب، ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس، وصقل مهاراتهم وخبراتهم، لتأهيلهم ككوادر مستقبلاً تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي.