باحثة في شؤون الجماعات الإسلامية: شهادة ابنة الإخواني محمد علي تكشف جريمة ضخمة

كشفت عائشة نصار، الباحثة في شؤون الجماعات الإسلامية، تفاصيل شهادة ابنة القيادي الإخواني محمد علي التي توضح طريقة عمل التنظيم الإرهابي الدولي، مشيرة إلى أنّ هذه الشهادة تنظيمية- نوعية جدًا وتمثل إضافة بالغة الخصوصية؛ لأنها ليست فقط من قلب الجماعة والتنظيم الإخواني، ولكنها على لسان ابنه قيادي بجهاز التخطيط بالتنظيم الدولي للإخوان.

شهادة ابنه قيادي إخواني

وأشارت «نصار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أنه من خلال الشهادة هناك كشف تنظيمي ضخم وجريمة تنظيمية بالغة الخطورة بتصفية الجماعة لأحد قيادتها محمد علي، مشددة على أن سارة محمد علي في سبيل الوقوف على ما حدث لوالدها قررت كسر السياج الحديدي؛ لتكشف عن الأدوار التنظيمية التي كان يلعبها والدها.

أشباح الإخوان

وأوضحت أنه من خلال خطاب ابنه القيادي الإخوان نكتشف أشباح الإخوان ورجال الظل وجماعة من خلف الستار، مؤكدة أن هناك قياديين تقوم التنظيم من الخلف ومحمد علي ليس فقط قيادي بالجماعة في مصر، ولكن كان يقوم بمهمة ضابط الاتصال، وتم اكتشاف من خلال شهادة سارة تفاصيل مهمته والعلاقة الوطيدة بين الجماعة في مصر والتنظيم الدولي، وانه ضابط اتصال بين أفرع التنظيم الدولي وبين الجماعة وعدة أجهزة أمنية في المنطقة.