إسلام الكتاتني: جماعة الإخوان لم يكن لديها قوة شعبية على أرض الواقع

قال الباحث في الحركات الإسلامية، إسلام الكتاتني، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن لديها قوة شعبية على أرض الواقع، وكان عددهم الحقيقي حوالي 300 ألف شخص أثناء حكمهم للدولة المصرية، منهم 50 ألف شخص يشغلون مناصب «أخ عامل»، أما الباقي فكانوا في الدرجات التنظيمية، لكنهم حاولوا ترويج أن أعدادهم تصل إلى الملايين.

هالة الإخوان

وأضاف «الكتاتني»، الكتاتني» خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»: «عندما نضيف إلى هذا العدد أعداد تنظيم السيدات والأطفال والمتعاطفين، سيصل العدد إلى مليوني مواطن فقط، وهم يعتمدون بشكل رئيسي على الهالة الكبيرة التي يحاولون صناعتها بفضل قدرتهم على الحشد والتنظيم، لكي يظهر أمام الناس أن هناك شعبية واسعة لديهم، وهو ما يمثل إنكارًا للواقع».

ثورة 30 يونيو 2013

وأكمل قائلاً: «عندما يتم إخبارهم بأن 33 مليون مواطن مصري خرجوا ضدهم في ثورة 30 يونيو 2013، يقولون إن الشعب معهم وليس ضدهم، ويحاولون دائمًا الترويج بأن هذا العدد الضخم الذي تم تجميعه في مختلف ميادين مصر كان قد جرى تزويره باستخدام الفوتوشوب، ولكن الحقيقة أنهم حظوا بدعم غربي في مصر، بالإضافة إلى التمويل والقدرة على الحشد والتنظيم، استفادوا من حالة الفوضى والمناخ العام في مصر خلال تلك الفترة، مما ساهم في وصولهم إلى الحكم بالطريقة الملتوية التي اتبعوها»