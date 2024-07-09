إسلام الكتاتني: جماعة الإخوان أرادت تغيير هوية الشعب المصري فنزل ضدها

قال الباحث في الحركات الإسلامية إسلام الكتاتني، إن الشعب المصري خرج إلى الميادين في 30 يونيو 2013؛ لأن جماعة الإخوان الإرهابية أرادت تغيير هويته، وليس بسبب أزمات معيشية أو أي أسباب أخرى كما ادعت الجماعة من قبل.

رغبة الإخوان في تغيير هوية الشعب المصري

وأضاف «الكتاتني»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»: أن السبب الحقيقي كان يكمن في رغبة الإخوان الرئيسية في تغيير صبغة الشعب، الذي عرف بها طوال تاريخه، فالدول التي احتلت مصر من قبل لم تجرؤ على ذلك، وفشلت فشلا ذريعا في تغيير الهوية المصرية.

عنف الإخوان

وتابع «الكتاتني»: «جماعة الإخوان استخدمت العنف ضد كل من اعترض على حكم رئيسهم محمد مرسي، كما رأينا على سبيل المثال في مذبحة الاتحادية، حين جرى مداهمة وحرق خيام المعتصمين، باستخدام أسلحة نارية وميليشيات إرهابية، وكان من المستحيل أن تستكمل مصر هذا الطريق في السير نحو حرب أهلية».

تفاعل الشعب مع حملة تمرد

واختتم: «شخصية محمد مرسي لم تكن مقنعة تماما للشعب المصري، كما أننا كنا نعلم جيدا أن من يدير الدولة كان مكتب المرشد وخيرت الشاطر، وكل تلك العوامل جعلت الشعب المصري يتخذ قرارا لوضع الحد الفاصل أمام هذه الجماعة الإرهابية، ولذلك ظهر التفاعل الواسع من الشعب المصري مع حملة تمرد».