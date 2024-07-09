إسلام الكتاتني: استعراض القوة كان هدف الإخوان من جمعة «قندهار» في 2011

قال إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإسلامية، إنّ الإخوان في جمعة «قندهار» يوم 29 يوليو 2011 نسقوا بالاتفاق مع السلفيين والجماعة الإسلامية؛ لعمل أكبر حشد للنزول إلى ميدان التحرير.

استعراض القوة

وأضاف «الكتاتني» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «ليكون يومًا عنوانه استعراض للقوة، وكان فعلًا المشهد بهذا الشكل استعراض للقوة، ووقتها كنت معتصمًا في الميدان مع مجموعة بنحب البلد دي».

خطة الإخوان لحشد المواطنين إلى ميدان التحرير

وتابع: «منذ الليل رأيت الإخوان وهما داخلين بمجموعاتهم متربين ومنظمين ورأيت السلفيين وكل الفصائل، ونسقوا لكي تبدأ الجمعة بالنهار وأصبح الميدان ممتلئًا بهؤلاء الذين لديهم غياب لفكرة الوطن».

وأكد أن استعراض القوة كان رسالة للشعب المصري والغرب بأن الإخوان هم القادمون: «وكنت أسمع هذا الكلام في الميدان من ناس لا ينتمون للإخوان يقولون خلاص دي خلصت ورايحة للإخوان».