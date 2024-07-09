إسلام الكتاتني يروي كواليس مظاهرة «الثلاثاء العظيم» ضد الإخوان

أكد الباحث في الحركات الإسلامية إسلام الكتاتني، أن موقفه من جماعة الإخوان المسلمين كان معلنا وواضحا قبل وصولهم للحكم في مصر، ولكن كانت هناك نقطة فاصلة في علاقته معهم بعد الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، وأعلن موقفه بشكل مباشر أمام مبنى ماسبيرو، في بداية الحراك الذي بدأ للاعتراض على حكم الإخوان المسلمين، بمشاركة النخبة المصرية والجماهير.

الإعلان الدستوري غير القانوني

واستنكر «الكتاتني» خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز» الإعلان الدستوري غير القانوني الذي أصدره محمد مرسي في تلك الفترة، معتبرا أنه أعطى لنفسه صلاحيات مطلقة تجعله كأنه «إله يحكم الأرض»، من دون مراقبة أو تحاسب، واصفا حكمه بالسيوقراطي والمطلق والاستبدادي باسم الدين، ما أدى إلى كارثة حقيقية أدركتها الشعوب.

مظاهرة «الثلاثاء العظيم»

وأشار إلى دوره في تأسيس جبهة الإنقاذ ودعوتهم لأول مظاهرة كبرى ضد الإخوان المسلمين، المعروفة بمظاهرة «الثلاثاء العظيم» في 4 ديسمبر 2012، كاشفا أنه شارك شخصيا في تلك المظاهرة بميدان التحرير، وتوجه إلى مبنى ماسبيرو وتحدث بشفافية تامة مع الصحفيين في حوار كشف فيه عن أسرار وتفاصيل تعامل الإخوان المسلمين في تلك الفترة، وعن التدخلات الأمريكية في الشأن المصري.

وختم «الكتاتني» حديثه بالإشارة إلى الفيديو الذي نشر بعنوان «إسلام الكتاتني ينشق عن الإخوان» على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه رغم خروجه من جماعة الإخوان منذ عام 2009، فإن الفيديو ساهم في انتشار واسع وأحدث ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية.