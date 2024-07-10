عاجل.. استبعاد 3 لاعبين من تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على استبعاد 3 لاعبين من تشكيل الفريق الأساسي أمام بيراميدز، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويجري كولر تغييرات في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز خاصة أن هذا اللقاء هو الأهم في المرحلة المقبلة بسبب المنافسة القوية بين الفريقين على لقب دوري NILE.

ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، حصدها من 27 مباراة بينما الأهلي وصيفا برصيد 57 نقطة، جمعها من 23 مباراة فقط، وسيتصدر «الأحمر» بفارق نقطة واحدة، حال فوزه في جميع المباريات المؤجلة.

الأهلي

وقرر كولر استبعاد الثلاثي مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأحمد عبدالقادر من تشكيل الأهلي الأساسي أمام بيراميدز، لحساب محمد الشناوي ورامي ربيعة وحسين الشحات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.‏

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من دوري NILE.