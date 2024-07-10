عاجل: بيان رسمي من كاف بشأن مشاركة الأندية المصرية في بطولات أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مفاجأة سعيدة تخص مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبحسب ما نشر الاتحاد الأفريقي فإنه تقرر إعفاء نادي الزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية، كما قرر عدم مشاركة النادي المصري البورسعيدي في نفس الدور.

ويشارك ناديي الزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية بينما يشارك النادي الأهلي ونادي بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في النسخة المقبلة من البطولتين.

كاف يعفي الأهلي من الدور التمهيدي لدوري الأبطال.. وبيراميدز يشارك

وسياق متصل، كان الاتحاد الأفريقي قد أكد عدم مشاركة الأهلي في الدور التمهيدي الأول أيضًا من البطولة بينما يشارك نادي بيراميدز في ذلك الدور المقرر انطلاقه أحد أيام 16 و17 من شهر أغسطس المقبل.

وقام الاتحاد الأفريقي بإعفاء 12 ناديًا من الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية، بينهم الزمالك والمصري بينما سيشارك 40 ناديًا في هذا الدور.

أما بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا، فقام الاتحاد الأفريقي بإعلان مشاركة 59 ناديًا في البطولة، إذ تم إعفاء 5 أندية من الدور التمهيدي وهم: «الأهلي، الترجي الرياضي التونسي، صنداونز الجنوب أفريقي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، ومازيمبي الكونغولي».