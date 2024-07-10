14 محافظة خارج قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2024.. منها الإسكندرية وأسوان

على غير المعتاد خرجت 14 محافظة من قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2024، عقب اعتماد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة «الدور الأول» للعام الدراسي 2023 - 2024، بنسبة نجاح 70.9%

14 محافظة خارج قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2024

وجاءت قائمة المحافظات الـ14 التي لم يحرز أي طالب منها أي مراكز أولى بالدبلومات الفنية، كالتالي: «الإسكندرية، مطروح، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان».

أوائل الدبلومات 2024

وبلغ عدد أوائل الدبلومات 2024، 25 طالباً وطالبة، بينهم 7 طلاب بمحافظة القاهرة عبارة عن 4 طلاب و3 طالبات، ومن محافظة السويس طالبة، ومن محافظة القليوبية طالبة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادي الجديد طالبتين، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالباً وطالبة.

وتستعد مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لإعلان نتائج الدبلومات الفنية 2024 في المدارس غداً الخميس، بعد إعلانها إلكترونياً اليوم الأربعاء، لتسليم بيان النجاح الخاص بكل طالب وطالبة، استعداداً لتنسيق الدبلومات الفنية المقرر الإعلان عنه خلال أيام.