فرص عمل في التجمع الخامس.. شركة تبحث عن 50 عضو فريق بتأمينات ومزايا متعددة

كشف موقع «توظيف مصر» حاجة إحدى الشركات بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، إلى 50 عاملا للتعين لديها كأعضاء فريق.

وترصد «الوطن» عبر السطور التالية مقار العمل وتفاصيل الوظيفة وشروطها، والمميزات التي تعود على العامل بها، ورابط التقديم إليها.

مقر العمل

تقع مقار العمل في مناطق: (التجمع الخامس - السلام - القاهرة الجديدة - عين شمس).

تفاصيل ومميزات العمل

يعمل عضو الفريق على المحطات الآتية: (كاشير - محضر الطلبات ومقدمها - تيست مع العملاء - التجهيز).

العمل 9 ساعات.

تأمين اجتماعي وصحي.

التدريب مدفوع الأجر.

نسبة على الزيادة في المبيعات.

متطلبات الوظيفة

السن من 20 إلى 30 سنة.

الحصول على مؤهل متوسط.

التفرغ التام.

العمل للخريجين فقط، ولا يقبل طلاب.

توفير سكن تابع للشركة.

توفير مواصلات (نوفر بدل مواصلات).

تأمينات صحية.

تأمينات اجتماعية

الراتب الأساسي: من 4400 إلى 4650.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على رابط التقديم من «هنـــــــــــا»، ثم إدخال تسجيل الدخول في الموقع والضغط «تقدم للوظيفة»، وإدخال البيانات المطلوبة.