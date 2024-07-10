وزير العمل: توفير وظائف لأسرة العامل صاحب فيديو مناشدة الرئيس السيسي

قال وزير العمل، محمد جبران، إنه خلال لقائه بالعامل صاحب فيديو مناشدة للرئيس السيسي بمساعدته كعمالة غير منتظمة، أوضح أنه يعاني من مرض في العمود الفقري والغضروف، ولا يستطيع العمل إلا يومين فقط أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن معاشه من تكافل وكرامة لا يكفي لسد احتياجاته الأساسية.

تفاصيل مناشدة أحد العمال اللرئيس السيسي

وأشار «جبران»، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد الباز، إلى أن طلبه كان لإيجاد فرصة عمل لابنته الطالبة في المرحلة الإعدادية.

وأضاف وزير العمل أنه سيتم إلحاق ابنته بدورة تدريبية في التمريض، حيث ستتكفل الوزارة بجميع تكاليف الدورة، وبعد إتمام التدريب ستكون قادرة على الانخراط في سوق العمل والاستفادة من فرص عمل مناسبة.

توظيف أبناء عامل ناشد الرئيس

وتابع الوزير: «العامل كان سعيدًا جدًا، ولديه ابن آخر أيضًا، حيث قمنا بمراجعة مؤهلاتهما لتوفير فرص عمل مناسبة لهما أيضًا، وهذه هي الرسالة التي نوجهها للشعب المصري: نحن نستمع ونستجيب لكافة شكاوى العمال ونحلها بشكل سريع».

وختم قائلاً: «لقد رأينا الفيديو واستجبنا للمناشدة والعامل معه شهادة إعدادية وسنوفر له فرصة عمل، ونحن جاهزون للتواصل مع الشعب المصري بأكمله، ونعد بتوفير فرص العمل لكل من يحتاجها، وذلك بالتعاون مع جميع فئات المجتمع».