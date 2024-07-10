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تعيينات وزارة الإسكان.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف 2024

كتب:

سلامة عامر
05:40 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
بوابة الوظائف الحكومية ارشيفية

بوابة الوظائف الحكومية ارشيفية

تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ختام شهر يوليو الجاري 2024، من تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف قيادية التخصصية «مدير مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة البحيرة - مدير مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة سوهاج - مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة - مدير عام مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الاسماعيلية - وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا - وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية».

طريقة تقديم طلبات وظائف وزارة الإسكان 2024

وطالبت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الراغبين في التقديم لشغل الوظائف بتقديم الطلبات على النموذج المُعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمعلن عنها بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالدور السادس غرفة «133» بمقر الوزارة الكائن «القاهرة» الحى الحكومي –العاصمة الإدارية الجديدة.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الإسكان 2024

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الإعلان المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي

- بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها.

- 6 صور شخصية 4*6.

- صورة البطاقة الشخصية.

طبيعة عمل وظائف وزارة الإسكان 2024

وقالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الوظائف المطلوبة تقع في قمة وظائف مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات وهي تضع خططا وآليات العمل الخاصة بالتنمية العمرانية بالمحافظة في ضوء الخطط الاستراتيجية بالدولة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.