«التعليم» تعلن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. نسبة النجاح 70.9%

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ونظام التعليم المدمج، بعد اعتماده رسميا اليوم من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، بنسبة نجاح 70.9%.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الدبلومات الفنية متاحة الآن لجميع طلاب الدبلومات الفنية برقم الجلوس، ويمكن للطلاب الحصول عليها وعلى الدرجات والمجموع الكلي الخاص بالطالب، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

أشارت وزارة التعليم، في بيان، أنه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية، الحصول على النتيجة، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» والضغط علي رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط وتظهر النتيجة بجميع الدرجات، عبر الرابط التالي:

https://nategafany.emis.gov.eg

أضافت أن عدد المتقدمين بلغ 790625 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين 786969 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 558018 طالبا وطالبة، كما بلغ إجمالي من سيقوم بتأدية امتحان الدور الثاني 197717.