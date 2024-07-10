ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2024، بعد أن اعتمدها الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ عُقدت الامتحانات ورقيا في المدارس لجميع الشعب «الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقي - مدارس التكنولوجيا التطبيقية».

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

وأتاحت الوزارة رابطا للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية، يمكن الوصول إليه من خلال بوابة مركز المعلومات الإلكترونية، فبمجرد الدخول على الرابط يكتب الطالب رقم الجلوس والشعبة، فتظهر النتيجة شاملة جميع درجات الطالب في المواد الدراسية والاسم كاملاً والشعبة، عبر الرابط.

بعد إتاحة النتيجة إلكترونيا، تُتيحها وزارة التربية والتعليم في المدارس، حيث يتم تسليم النتيجة لجميع المديريات التعليمية، والتي بدورها توزعها على الإدارات ثم المدارس، وتوضع في أماكن ظاهرة وتُتاح للطلاب دون الحصول على أي مبالغ مالية.

تنسيق الجامعات 2024

مرحلة جديدة يبدأها طلاب الدبلومات الفنية عقب الحصول على النتيجة، وهي تنسيق الجامعات 2024، ويُجرى الاستعداد له جيدا من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي بدورها أكدت قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات التكنولوجية بجانب الجامعات الحكومية الأخرى.

تقبل الجامعات التكنولوجية، وفق وزارة التعليم العالي، طلاب الدبلومات الفنية بنسبة 80% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالجامعة و20% من طلاب الثانوية العامة، إذ تقدم هذه النوعية من الجامعات برامج متنوعة ومتخصصة تؤهل الطلاب لسوق العمل سواء برامج في الطاقة أو التكنولوجيا أو السكك الحديدية.