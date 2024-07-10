مساعد الخارجية الأسبق: مصر تبذل جهودا لتقريب الهوة بين حماس وإسرائيل لإنهاء الحرب

علق السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الجهود المصرية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد جولة تفاوضية بالقاهرة أمس، قائلا إن مصر تسعى لتقريب الهوة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة.

مصر تبذل جهود مكثفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

وتابع «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية شيرين عفت، المُذاع على شاشة «قناة dmc» أن مصر والأردن والوسطاء يبذلون جهود للتوصل إلى اتفاق مبني على ورقة أعلنها الرئيس الأمريكي بايدن، ورغم أن الأخير قال وقتها أنه مٌقترح إسرائيلي إلا أن دولة الاحتلال هي نفسها من تضع العراقيل.

إصرار المقاومة الفلسطينية على عودة النازحين للمناط

وأشار إلى أن هناك إصرار من المقاومة الفلسطينية على عودة النازحين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات، أما إسرائيل في المقابل تصر على إدارة غير فلسطينية للقطاع، وأن تتواجد بمعبر رفح من الناحية الفلسطينية، وألا يكون هناك دور لحماس بعد انتهاء الحرب في مرحلة إعادة إعمار غزة.

وأكد أنَّ الوسطاء يحاولون تضييق الفجوة في هذا النطاق بعودة سلطة فلسطينية على قطاع غزة مع وجود رقابة دولية، موضحاً الدور المصري: «مصر تؤكد دائما على حيوية دور أونروا في إدخال المساعدات وتأمين توزيعها وإعادة إعمار للمرافق بالقطاع».