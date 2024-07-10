نتيجة دبلوم صنايع 2024.. متاحة إلكترونيا الآن بضغطة زر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة دبلوم صنايع 2024، للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، موضحة أنها أتاحت النتيجة إلكترونيًا تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، وفي إطار جهود التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات التعليمية.

نتيجة دبلوم صنايع 2024،

نتيجة دبلوم صنايع 2024، متاحة الآن عبر بوابة مركز المعلومات الإلكترونية، إذ يمكن الحصول عليهما من خلال الدخول على هذا «الرابط» وكتابة رقم الجلوس، ومن ثم تظهر النتيجة بدرجات الطالب في المواد الدراسية المتخصصة، وكذلك الإدارة التعليمية التابع لها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النتيجة التي يحصل عليها الطالب من المدرسة، هي التي يُعتد بها في التنسيق الإلكتروني للجامعة.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في المدارس

أكدت «التعليم»، إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في المدارس، والتنبيه على جميع المديريات التعليمية بضرورة إعلانها في أماكن واضحة وإتاحتها للطلاب دون أي مبالغ مالية.

وفي سياق متصل، بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعدادات الكاملة لتنسيق الجامعات 2024، مؤكدة أنه هناك العديد من الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية على رأسها التجارة والهندسة والجامعات التكنولوجية الموجودة بعدد كبير من المحافظات، مثل القاهرة وبني سويف وقنا والإسكندرية.

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية

- نسبة نجاح الطلاب 70.9%.

- بلغ أوائل شهادات الدبلومات الفنية 20 طالبة و6 طلاب.

- يوجد عدد 24 شهادة.

- عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب.

- عدد المتقدمين بلغ 790625 طالبًا وطالبة.

- بلغ إجمالي من سيقوم بتأدية امتحان الدور الثاني 197817 طالبًا.

- بلغ إجمالي الراسبين 34790 طالبًا وطالبة منهم 31134 طالبًا وطالبة باق للإعادة.