نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2024.. رابط سريع للحصول عليها

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2024، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد النتيجة رسمياً من قبل الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التعليم اليوم الأربعاء 10 يوليو الجاري، بعد الانتهاء من جميع الأعمال المُتعلقة بالتصحيح ورصد الدرجات بالتفصيل ومراجعتها بدقة وتحميلها على رابط النتيجة.

نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2024

أتاحت الوزارة، نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2024، عبر رابط مخصص لها بوابة مركز المعلومات الإلكترونية، إذ يمكن للطالب كتابة رقم الجلوس، وتظهر له نتيجة الدبلومات الفنية كاملة شاملة الاسم رباعي والدرجات التفصيلية التي حصل عليها الطالب في كل المواد الدراسية التي أدى فيها الامتحانات خلال فترة انعقادها، فضلاً عن اسم المدرسة التابع لها والمديرية والإدارة التعليمية.

للحصول على النتيجة من خلال هذا الـرابط

كليات متاحة لطلاب الدبلومات الفنية

بعد الحصول على النتيجة، يستعد طلاب الدبلومات الفنية للتنسيق في الجامعات، إذ أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد كبير من الكليات التي تقبل مجموعة كبيرة منهم رأسها الهندسة والتجارة، كما أنشأت مجموعة كبيرة من الجامعات التكنولوجية خصيصاً لهم لتأهيلهم لسوق العمل.

الالتحاق بالجامعات التكنولوجية يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي، ومن المقرر أن تعلن الوزارة الحدود الدنيا خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هذه الجامعات بها مجموعة كبيرة من التخصصات المُهمة، وتركز في تدريسها على الجوانب النظرية والعملية، فهي مجهزة بأفضل المعامل التي تتضمن أحدث الأجهزة الرقمية.