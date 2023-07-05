رابط نتيجة دبلوم صنايع 2023.. اعرف نتيجتك الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، رابط نتيجة دبلوم صنايع 2023، وذلك بعد أن اعتمد الوزير وبحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لمختلف التخصصات العلمية، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة الآن.

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية المختلفة الإطلاع على النتيجة الخاصة بهم عبر رابط نتيجة دبلوم صنايع 2023 الذي خصصته الوزارة وأعلنت عنه منذ قليل، عقب اعتماد وزير التربية والتعليم للنتيجة بحضور أوائل الشهادات الفنية الذين جرى تكريمهم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لتنسيق الجامعات 2023، وتنسيق الشهادات الفنية والشهادات الثانوية العامة 2023 وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.