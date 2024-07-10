نتيجة دبلوم التجارة 2024.. التفاصيل الكاملة

ظهرت الآن نتيجة دبلوم التجارة 2024، بكل التفاصيل الكاملة، حيث اعتمدها الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ عُقدت الامتحانات ورقيا في المدارس للشعبة التجارية بجميع مدارس التعليم التجاري في محافظات جمهورية مصر العربية.

رابط الحصول على نتيجة دبلوم التجارة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الحصول على نتيجة دبلوم التجارة 2024، والذي يشمل كل التفاصيل الكاملة من درجات جميع المواد والمجموع الكلي والمواد غير المضافة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة دبلوم التجارة 2024، بكل التفاصيل الكاملة، من خلال الدخول على بوابة مركز المعلومات الإلكترونية، حيث إنه بمجرد الدخول هنـــــــــــــا وتسجيل رقم جلوسه، يظهر للطالب كل تفاصيل النتيجة، عن شعبته شاملة جميع درجات الطالب في المواد الدراسية، درجات عظمى وصغرى.

إتاحة نتيجة دبلوم التجارة 2024 إلكترونيا

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بعد إتاحة نتيجة دبلوم التجارة 2024 وكل التفاصيل الكاملة عنها إلكترونيا، تُتيحها الوزارة في المدارس خلال 24 ساعة من ظهورها، حيث تسلم الوزارة النتيجة لجميع المديريات التعليمية، والتي بدورها توزعها على الإدارات ثم المدارس، وتوضع في أماكن ظاهرة وتُتاح للطلاب دون الحصول على أي مبالغ مالية.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية التجارية 2024، بمختلف الأقسام والتخصصات قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2023، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، حتى يوم 6 يونيو 2024.

واستمرت الامتحانات النهائية لمدة 10 أيام، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، بأداء كل شعبة للمادة الخاصة بها .

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبداللطيف، اعتمد اليوم الأربعاء 10 يوليو نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول بنسبة نجاح وصلت لـ70.9%، وبلغ عدد الأوائل 20 طالبة و6 طلاب بإجمالي 26 طالبًا.