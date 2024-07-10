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نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2024.. ظهرت الآن

كتب:

ماهر هنداوي
10:18 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
الآن نتيجة الثانوية الصناعية 2024

الآن نتيجة الثانوية الصناعية 2024

ظهرت الآن نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2024، بعد أن اعتمدها الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ عُقدت الامتحانات ورقيا في المدارس للشعبة الصناعية بجميع مدارس التعليم الصناعي في محافظات جمهورية مصر العربية. 

رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الحصول على نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2024، حيث يمكن الوصول إليه من خلال بوابة مركز المعلومات الإلكترونية، فبمجرد الدخول على هنــــــــا يكتب الطالب رقم الجلوس والشعبة، فتظهر النتيجة شاملة جميع درجات الطالب في المواد الدراسية والاسم كاملاً والشعبة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بعد إتاحة النتيجة إلكترونيا، تُتيحها  في المدارس خلال 24 ساعة من ظهورها، حيث تقوم الوزارة بتسليم النتيجة لجميع المديريات التعليمية، والتي بدورها توزعها على الإدارات ثم المدارس، وتوضع في أماكن ظاهرة وتُتاح للطلاب دون الحصول على أي مبالغ مالية.

جدير بالذكرأن طلاب الثانوية الصناعية، بمختلف الأقسام والتخصصات قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2023، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، حتى يوم 6 يونيو 2024.

واستمرت الامتحانات النهائية لمدة 10 أيام، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، بأداء كل شعبة للمادة الخاصة بها «معدات معدنية وتطبيقاتها العملية - أسس وقواعد الزخرفة - تركيبات كهربية - تكنولوجيا الخامات والمواد - تكنولوجيا نماذج وقوالب وتطبيقاتها - معدات - هيدروليك ونيوماتيك - تشريح - عمليات».

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.