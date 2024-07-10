على خطى مصر.. اليابان تخصص عربات للسيدات في مترو الأنفاق

خصصت اليابان عربات للنساء فقط في مترو الأنفاق، وذلك احترامًا لخصوصيتهن ولحمايتهن من التحرش، فيما نشر بلوجر أسترالي فيديو ينتقد تلك الخطوة، مما دفع الحكومة اليابانية لطلب مغادرته.

وعلى الجانب الآخر، كانت مصر من الدول الرائدة في هذا المجال، إذ خصصت أول عربتين للسيدات في مترو الأنفاق في بداية القرن الحالي، ومع مرور الوقت توسطت عربات السيدات قطار المترو.

فيديو جديد يناقش القضية

وظهر فيديو جديد قبل يومين في اليابان، يُظهر فتاة تعبر عن عدم شعورها بالراحة في عربات المترو المختلفة، مما أدى إلى انتشار التغريدة التي نشرت عبر موقع «إكس» (تويتر سابقًا) وحصلت على 25 مليون إعادة تدوين.

المبادرات اليابانية لمكافحة التحرش

في عام 1912، أصبحت مدينة كوبي وسط اليابان أول من تخصص أماكن للنساء في وسائل النقل العام، بدايةً باستخدام عربات مخصصة لنقل فتيات المدارس أثناء ساعات الذروة، وبعد الحرب العالمية الثانية، زاد عدد هذه العربات في مختلف المدن، بهدف حماية النساء من التحرش المعروف باللغة اليابانية بـ«تشيكان».

التحرش في وسائل النقل

على مر السنين، واجهت اليابان تحديات متعددة فيما يتعلق بالتحرش في وسائل النقل، حيث يستغل المتحرشون البيئة المكتظة للقيام بأفعال غير لائقة، مما جعل من الصعب الإبلاغ عن هذه الحالات، لذلك، عملت اليابان على تعزيز إجراءات الأمن، بما في ذلك تخصيص العربات للنساء وتركيب كاميرات المراقبة.

الإحصائيات حول التحرش

وفقًا لصحيفة «اليابان اليوم»، سجلت شرطة طوكيو 1750 بلاغًا عن التحرش في وسائل النقل عام 2017، إذ حدثت 30% من هذه الحالات خلال أوقات الذروة، والتي تتراوح من الساعة 7 إلى 9 صباحًا، وكانت 51.3% من الحالات في القطارات.

تقييم المبادرات

ووفقًا لمجلة «طوكيو ويكندر»، فإن النساء كانوا راضين عن العربات المخصصة لهن في القطارات، بينما اعترض بعض الرجال على هذه الخطوة، معتبرينها تمييزية، في حين أيد آخرون الإجراءات التي تهدف إلى حماية النساء وتقليل فرص التحرش في الأماكن العامة.