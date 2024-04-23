«50 ثانية وتبقى بطل».. سر جملة «فرافيرو» بعد 3 سنوات من أولمبياد طوكيو

في خضم معركة طوكيو المثيرة، حيث تصارع الإرادة مع الزمن، وتتنافس العزيمة مع اليأس، برزت لحظة فارقة في مسيرة البطل المصري سيف عيسى، حفرت اسمها في ذاكرة النزال، بعدما خلدت كلمات مدربه محمد مجدي «فرافيرو» التي كانت بمثابة دفعة قوية نحو اللقب في أولمبياد طوكيو الأخيرة.. فماذا قال بطل تلك الواقعة في حديثه الأول بعد 3 سنوات من الواقعة الشهيرة؟

سر جملة «خمسين ثانية وتبقى بطل أولمبي يلا» بعد مرور 3 سنوات

«خمسين ثانية وتبقى بطل أولمبي يلا».. نداء حماسي لم يكن توبيخًا أو أمر من مدرب للاعبه، بل كانت شحنة تحفيز هزت كيانه، ودفعت به نحو تحقيق حلمه، لتحول لحظات انهزام سيف عيسى الذي كان على أعتاب الخسارة إلى بطل يحمل الميدالية البرونزية، وهو ما تحدث عنه مدربه بعد فترة صمت استمرت 3 سنوات، في مداخلة هاتفية في برنامج «الطريق إلى باريس»، على إذاعة الشباب والرياضةز

«فرافيرو» كان مدركا خطورة الموقف، فارتفع صوته فوق ضجيج الحلبة، ليخترق سكون النزال وسط لحظات الترقب، حاملًا رسالته الشهيرة: «خمسين ثانية وتبقى بطل أولمبي يلا!».

بعد مرور 3 سنوات ونصف، فتح محمد مجدي «فرافيرو» مدرب المنتخب الوطني المصري والأوليمبي للتايكوندو، قلبه للمرة الأولى، للحديث عن هذا المقطع الذي كان حديث الساعة حينها، أثناء توجيه البطل الأوليمبي سيف عيسي في أولمبياد طوكيو 2020، خلال مباراة الحسم أمام منافسه النرويجي ريتشارد أورديمان.

ماذا قال مدرب المنتخب الوطني المصري والأولمبي للتايكوندو عن الواقعة الشهيرة؟

وفي مداخلته الهاتفية، أوضح فرافيرو أن جملته الشهير، كانت موجهة للبطل سيف عيسي من أجل تحفيزه في اللحظات الحاسمة من المباراة، بعدما كان على وشك فقدان الميدالية البرونزية.

وأشار فرافيرو إلى أنه كان يرتدي ماسكا في ذلك الوقت بسبب تفشي فيروس كورونا، مما اضطره إلى رفع صوته بشكل كبير لكي يسمعه سيف، الأمر الذي التقطته سماعات الميكروفونات، ما ساهم في وضوح الصوت وظهوره بشكل واضح على التلفزيون وفي البث الخاص بالمباراة.

وأكد فرافيرو أن صراخه لم يكن توبيخا لسيف عيسي، بل كان تصرفا حماسيا وتشجيعيا فقط لمساعدته على الفوز بالميدالية البرونزية، كما أعرب فرافيرو عن سعادته بالإنجاز الذي حققه سيف عيسي في أولمبياد طوكيو، مؤكداً على إيمانه بإمكانياته لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.