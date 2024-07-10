رئيس «اتصالات النواب»: الحكومة قدمت حلولا لمشكلات تهم المواطن

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، إنّ اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة كان مهمًا؛ لأنه يضم أعضاء اللجنة الاقتصادية المنوطة بتحقيق التنمية.

الحكومة قدّمت الحلول

وأضاف «بدوي» في تصريحات لقناة «اكسترا نيوز»، أنه جرى الاستماع إلى وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والاستثمار، موضحًا أنّ الحكومة قدّمت الحلول من أجل المرحلة المقبلة، ومواجهة المشكلات.

وأوضح أن وزير المالية تحدث عن ملفي الكهرباء وضبط الأسعار وهو ما يهم المواطن في الشارع: «استعرض أيضًا فرص الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات».