محمود فوزي: المواطن يمثل إضافة لـ«الحوار الوطني» ورأيه بات محل تقدير الحكومة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة بحاجة لإعطاء المواطن العلم والمعرفة والإحاطة بالشأن الجاري، وأن نأخذ منه الرؤى في الحوار الوطني، الذي أسهم في تعزيز برنامج الحكومة، لافتًا إلى أن الحوار الوطني يمثل همزة الوصل بين المواطن والحكومة، وبالتالي تنظر الحكومة للمخرجات بشيء من المصداقية لأنها تعبر عن عموم المواطنين.

أضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن حالة الحوار هي أكبر مكسب للدولة، وهذا بفضل دعوة رئيس الجمهورية للحوار ودعمه له، مؤكدًا أن الحوار الوطني متكامل مع باقي الأجهزة، لافتًا إلى أن مخرجات الحوار الوطني تترجم إلى قانون أو تعديله، أو لسياسة حكومية.

وتابع: «الحوار الوطني يتميز بمصداقية، وباقترابه من المواطن والشعب والشارع المصري، ويتكامل بشكل كبير مع الأجهزة والمؤسسات الدستورية مثل مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة المعنية، وهذا بفضل العمل في تناغم بين أجهزة الدولة، وقد أسهم الحوار في قرب المواطن من الحكومة، ومثل المواطن إضافة للحوار من خلال رأيه الذي بات محل اعتبار وتقدير».