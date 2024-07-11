«تنمية المهارات الرقمية».. 6 مسارات في برنامج الحكومة لتأهيل الطلاب لسوق العمل

حصلت «الوطن» على نسخة من برنامج الحكومة الجديدة، والذي قدمته إلى لجنة مختصة من مجلس النواب لمناقشته، بعد بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام النواب، ويشمل الإعداد التربوي والبدني للطلاب وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

الحكومة: تأهيل تربوي وبدني وصحي للطلاب

وقال برنامج الحكومة، إن العملية التعليمية تعد بمثابة منظومة متكاملة شاملة لا ترتكز فقط على تطوير البعد التعليمي للطالب، وإنما تمتد إلى التأهيل التربوي والبدني والصحي للطالب، وتستند الحكومة في ذلك إلى:

1- استكمال مبادرة التربية الإيجابية في المدارس، في إطار الاهتمام بتنمية الجوانب الشخصية لدى الطلاب، لأن التربية السليمة هي أساس التعليم.

2- استمرار التوسع في تقديم وجبات صحية متكاملة العناصر الغذائية لطلاب المدارس الحكومية على مستوى المحافظات، ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري التي تهتم بالنمو الشامل للطالب من خلال بناء شخصيته، والاهتمام بالجوانب الصحية والبدنية والوجدانية والعقلية.

3- عقد مزيد من الشراكات مع الأطراف ذات الصلة لدعم برنامج تقديم الوجبات الصحية المتكاملة للطلاب على مستوى الجمهورية.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

وأشار برنامج الحكومة إلى أن تأهيل الطلاب لسوق العمل أصبح أمرًا لا مفر منه، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم فيما يخص مستقبل سوق العمل، وهو ما يؤدي إلى محورية الاهتمام بالمنظومة التدريبية وإطلاق مبادرات تأهيلية للطلاب، وذلك من خلال عدد من المسارات:

1- أن تتضمن البرامج التعليمية برامج عملية ميدانية تستهدف تنمية مهارات وجدارات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل.

2- التدريب على رأس العمل بالشركات بنسبة 75% للتدريب العملي، و25% للتدريب النظري.

3- التوسع في مبادرات صقل المهارات الرقمية ضمن مبادرة «أجيال مصر الرقمية» من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوقالعمل في هذا المجال.

4- التوسع في مبادرات تأهيل الشباب وحديثي التخرج للالتحاق بسوق العمل، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية.

5- التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني بهدف تقديم خدمات التوجيه المهني للطلاب، فضلا عن زيادة المتدربين من الشباب في إطار مشروع برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف.

6- استكمال التوسع في إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين، بهدف تهيئة الخريجين والشباب لسوق العمل.