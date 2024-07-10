مشيرة خطاب لـ«الشاهد»: وضع المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو تغير للأفضل

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ثورة 30 يونيو في المعنى العام تعني العديد من الأمور العظيمة، متابعًة: «يمكن كلنا كمصريين لم نقدرها حتى الآن».

شعار تحيا مصر يهز كيان كل مصري

أضافت «خطاب»، خلال حوارها في برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»،: «مصر كانت بتروح مننا، والنهارده نحن نستعيد مصر بفضل 30 يونيو، يكفي الشعار الذي يستخدمه الرئيس السيسي دائمًا وهو شعار تحيا مصر، أنا متأكدة أنه يهز كيان كل مصري ومصرية عندما يسمعه».

وتابعت: «أنا كدبلوماسية أمثل مصر في الخارج كلمة مصر كانت اختفت، وبعد 25 يناير رأينا الشباب المحترم الملتزم في ميدان التحرير، ولم يحدث تخريب، رأينا بنات تبات في الشارع مع أنه ضد ثقافتنا لكن لا أحد تعرض للبنات».

وأضافت: «فجأة في يوم المرأة في 8 مارس كان المشهد مرعبًا، رأينا رجالا يرتدون جلاليب بيضاء وناس شايلة سيوف وستات تطرد من ميدان التحرير، أول حد طُرد من ميدان التحرير كان النساء»، مؤكدة أن وضع المرأة المصرية اختلف كثيرًا بعد 30 يونيو وأصبحت تشعر بكرامة وتقدير كبيرين.