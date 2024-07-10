مشيرة خطاب ضيفة برنامج الشاهد للحديث عن ثورة 30 يونيو الليلة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، في لقاء خاص ببرنامج «الشاهد» الذي يذاع على شاشة إكسترا نيوز.

وتدلى السفيرة مشيرة خطاب بشهاداتها عن ثورة 30 يونيو تلك الفترة المهمة في تاريخ مصر.

أحداث 30 يونيو

ويوثق «الباز» في الموسم السابع من برنامج الشاهد، شهادات مع من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجال حافظوا على العهد وصانوا الأمانة.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التى غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

برنامج الشاهد للدكتور محمد الباز

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السابع من برنامج الشاهد، يوميا على شاشة إكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويعد برنامج الشاهد الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.