«الأرصاد» تكشف أيام ذروة الموجة الحارة: تصل إلى 45 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تستمر الموجة شديدة الحرارة على مختلف المحافظات، موضحة الأيام التي تصل فيها الموجة إلى ذروتها، إذ تصل الحرارة على بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية.

ذروة الموجة الحارة

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن ذروة الموجة الحارة ستكون غدا الخميس وبعد غد الجمعة، إذ تسود أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، مع درجات حرارة عظمى تصل إلى 42 درجة مئوية على القاهرة والوجه البحري، و45 درجة مئوية على جنوب الصعيد درجة.

ويسود خلال هذان اليومين طقس شديد الحرارة رطب خلال النهار على أغلب أنحاء البلاد، يكون حارًا رطبا ليلًا، أمّا على السواحل الشمالية فيسود طقس حار نهارًا معتدل ليلًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة الخميس

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 40 المحسوسة 42 درجة.

- السواحل الشمالية.. العظمى 33 المحسوسة 36 درجة.

- جنوب سيناء.. العظمى 41 المحسوسة 43 درجة.

- شمال الصعيد.. العظمى 42 المحسوسة 44 درجة.

- جنوب الصعيد.. العظمى 44 المحسوسة 45 درجة.

درجات الحرارة الجمعة

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة بعد غد الجمعة التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 40 المحسوسة 42 درجة.

- السواحل الشمالية.. العظمى 33 المحسوسة 36 درجة.

- جنوب سيناء.. العظمى 43 المحسوسة 45 درجة.

- شمال الصعيد.. العظمى 42 المحسوسة 44 درجة.

- جنوب الصعيد.. العظمى 44 المحسوسة 45 درجة.