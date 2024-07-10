حالة الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة

تستمر الموجة الحارة غدا الخميس، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس ليلا وفي الصباح الباكر مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأربعاء.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الخميس كما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 40 والصغرى 29.

- الوجه البحري ومدن القناة : العظمى 39 والصغرى 28.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 35 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29.

- سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29.