كيف نشعر بالحرارة والبرودة؟.. 7 عناصر رئيسية تتحكم في حالة الطقس

تتأثر حالة الطقس بعدد من العناصر التي تؤثر بدورها على البيئة بطرق مختلفة، وقد حصرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية في 7 عناصر رئيسية، وبينت مدى تأثيرها على تغير الطقس من الحرارة إلى البرودة والعكس.

وتأتي عناصر الضغط السبعة وتأثيراتها على البيئة وحالة الطقس، وأهمية فهمها، كالتالي:

الضغط الجوي

يؤثر الضغط الجوي على حركة الرياح ويؤثر بشكل مباشر على درجة الحرارة والرطوبة، وفهم تغيرات الضغط الجوي يمكن أن يساعد في التنبؤ بالأحوال الجوية المتطرفة مثل العواصف والأعاصير.

درجة الحرارة

تؤثر درجة الحرارة على الأنشطة اليومية للبشر والحيوانات والنباتات، ومراقبة درجة الحرارة يمكن أن تساعد في التحضير لموجات الحر أو البرد الشديدين، مما يقلل من المخاطر الصحية والبيئية.

سرعة الرياح

تؤثر الرياح كذلك على توزيع الغبار والملوثات في الهواء وتلعب دورًا في عمليات التبخير والتبريد، ومعرفة سرعة الرياح مهم للزراعة والطيران البحري والجوي، ولتخطيط البنية التحتية.

اتجاه الرياح

كما يؤثر اتجاه الرياح على توزيع الحرارة والرطوبة في الجو، وتحديد اتجاه الرياح يساعد في التنبؤ بحركة العواصف وتلوث الهواء.

الرطوبة

الرطوبة تؤثر بشكل كبير على الراحة الحرارية للبشر والنباتات وتؤثر على نمو الفطريات والعفن، ومراقبة الرطوبة مهمة للزراعة والبناء والرعاية الصحية.

الغيوم

كما يؤثر وجود الغيوم على كمية الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح الأرض ويؤثر على درجات الحرارة، وفهم توزيع الغيوم يساعد في التنبؤ بالأمطار والظروف الجوية المختلفة.

هطول الأمطار

الأمطار تعد مصدرًا رئيسيًا للمياه العذبة، ولكنها قد تسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، والتنبؤ بكميات الأمطار مهم لإدارة الموارد المائية والزراعية والبنية التحتية.