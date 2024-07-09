حالة الطقس خلال ثلاثة أيام مقبلة.. الحرارة العظمى تصل إلى 45 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، في ظل بداية موجة شديدة الحرارة بدأت اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء خلال النهار، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة على بعض المناطق.

طقس الأربعاء 10 يوليو

يسود الأربعاء طقس شديد الحرارة، رطب نهارا على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على معظم الأنحاء خلال الليل، معتدل على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح المعتدلة أحيانا على أغلب الأنحاء، وتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

طقس الخميس 11 يوليو

يسود الخميس طقس شديد الحرارة، رطب نهار على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على معظم الأنحاء خلال الليل، معتدل على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء، وتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة، التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

طقس الجمعة 12 يوليو

يسود طقس شديد الحرارة، رطب نهار على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على معظم الأنحاء خلال الليل، معتدل على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح المعتدلة نشطة أحيانا على أغلب الأنحاء، وتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة، التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

-السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 43 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.