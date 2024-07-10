رئيس «برلمانية الإصلاح والتنمية»: النواب أبدوا آراءهم في بيان الحكومة

أكد النائب أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، أن كل وزير في اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، حصل على مدة 15 دقيقة لشرح برنامجه ووجهة نظره وبيانه الحكومي.

شدد «أبوالعلا»، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، على أن الوزراء شرحوا الحلول العاجلة والمستدامة لنمو الاقتصاد.

أوضح أن كل النواب سواء رؤساء هيئة برلمانية أو رؤساء لجان أو ممثلي الهيئات البرلمانية والأعضاء المستقلين والمعارضين أبدوا آراءهم في البيان والمشاكل وقدموا حلولا جديدة.