بدء عمل اللجنة البرلمانية الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة خلال ساعات

تبدأ اللجنة البرلمانية المُشكّلة بقرار من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة والذي عرضه أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، عملها خلال الساعات القادمة ولمدة 12 يوما.

الحكومة الجديدة

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب انعقاده يوم 21 من الشهر الجاري لمناقشة التقرير الذي ستنتهي إليه اللجنة لعرضه والتصويت عليه حتى تكتسب الحكومة الجديدة ثقة الأغلبية.

دراسة برنامج الحكومة الجديدة

وكان رئيس مجلس النواب أعلن في الجلسة العامة اليوم، تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وتضم اللجنة في عضويتها 42 نائبا، ومحمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء سليمان وهدان وغادة علي ومصطفى بكري وإيرين سعيد وأحمد الشرقاوي وندى ألفي ثابت وأحمد فرغل وأحمد فتحي.