انطلاق أولى اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بعد قليل

تبدأ اللجنة الخاصة لمجلس النواب والمشكلة بقرار من المستشار الدكتور حنفي جبالي أولى اجتماعاتها اليوم لمناقشة برنامج الحكومة.

برنامج الحكومة

يرأس اللجنة البرلمانية المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وبمشاركة 42 عضوًا هم أعضاء اللجنة وهم رؤساء اللجان البرلمانية وعددها 25 لجنة ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وتجتمع اللجنة البرلمانية بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة والذى قدمه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء للمجلس يوم الاثنين الماضي.

توصيات حول برنامج الحكومة

ووفقا للدستور المصري تقدم اللجنة البرلمانية بعد انتهاء عملها تقريرًا سيعرض على المجلس حول ملاحظاتها وتوصياتها لبرنامج الحكومة، ليتمّ التصويت عليه ويجب حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.