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«مستقبل وطن»: تغييرات في تشكيل الأمانات المركزية والمحافظات الفترة المقبلة

كتب:

محمد أباظة
11:56 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
اجتماع حزب مستقبل وطن

اجتماع حزب مستقبل وطن

عقدت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد عبدالسلام، اجتماعا تنظيميا، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع التنظيمي، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، وعدد من الأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي.

تشكيل الأمانات المركزية والمحافظات

وطالب أمين التنظيم، أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزية، بتقديم رؤية عمل واضحة للفترة القادمة، مؤكدا أن الفترة القادمة في الحزب سوف تشهد الكثير من العمل على كافة المحاور، لافتا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تغير في تشكيل الأمانات المركزية والمحافظات.

من جانبه، أكد محمد عبد السلام، ضرورة متابعة فاعليات حزب مستقبل وطن، في كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي تكريم المتميزين في الأمانات النوعية.

تفاصيل الاجتماع

وتضمن الإجتماع نقاشا، بين الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وعرض لمجموعة من الأفكار، والتنسيق بين الأمانة والحزب لتقديم بعض الرؤى والأفكار لصالح المواطن المصري.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.