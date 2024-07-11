تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية بالشرقية.. ما الحد الأدنى المتوقع؟

تستعد مديرية التربية والتعليم لإعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية، خلال الأيام المقبلة، بعد اعتماد التنسيق رسميًا من محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم إن التوقعات تشير إلى أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية، سينخفض 5 درجات ليصبح 235 درجة، كما سينخفض في المرحلة الثالثة 5 درجات أخرى.

اعتماد تنسيق القبول بالمرحلة الأولى الثانوية العامة

واعتمدت مديرية التربية والتعليم، تنسيق القبول بالمرحلة الأولى الثانوية العامة للناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023- 2024، بحد أدنى للقبول (240) درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة

- أصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها

- أصل شهادة الميلاد و3 صور منها

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

-6 صور شخصية للطالب أو الطالبة مقاس 4*6.

وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت نحو 87.1%، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 142770 طالبا.