مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة البحيرة المرحلة الثانية

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة البحيرة المرحلة الثانية، وذلك عقب اعتماد تنسيق مدارس الصنايع في مختلف مدارس محافظة البحيرة، وإعلان الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة البحيرة المرحلة الثانية

وحول تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة البحيرة المرحلة الثانية، أوضح مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه من المتوقع انخفاض درجات القبول بمعدل 7 درجات عن تنسيق المرحلة الأولى الذي اعتمد بمعدل 245 درجة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة السابق قد اعتمدت تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة البحيرة المرحلة الأولى بالحد الأدنى 245 درجة فأكثر خلال العام الدراسي المقبل 2024-2025، وأوضحت أن عدد الفصول الدراسية 600 فصل، على أن تكون كثافة الفصول 50 طالبا في مختلف مدارس المحافظة.

أوراق التقديم في مدارس الثانوية العامة بالبحيرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة الأوراق المطلوبة للتقديم فى مدارس الثانوية العامة وجاءت كالآتي:-

-البطاقة الصحية

- إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد +3 صور منها

- استمارة التقديم الإلكتروني+ 3 صور منها

- في حالة وفاة الأب يرفق صورة من شهادة الوفاة.

-2 طابع نقابة مهن فئة 5 جنيهات.

- استمارة النجاح الإعدادية 2024 + 3 صور منها

- 2 صور حديثة للطالب مكتوب عليها اسمه رباعي

شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر + 3 صور منها.

- طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيه

- صور بطاقة ولي الأمر (الأب، الأم).