ينتظر أولياء الأمور وطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الغربية المرحلة الثانية، وذلك بعد اعتماد المرحلة الأولى من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السابق، وإعلان الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام والثانوي الفني.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الغربية المرحلة الثانية

كشفت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الغربية المرحلة الثانية، وذلك بعد اعتماده من قبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية الحالى، وبناء على عرض من قبل المحاسب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وعدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا بأوراق رغباتهم في الالتحاق بمدارس الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الغربية المرحلة الثانية

وأشارت المصادر، عن الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الغربية المرحلة الثانية، «نتوقع النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام للعام الجديد نحو 7 درجات ليكون 226 بدلا من 233 درجة».

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السابق، اعتمد تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 233 درجة، بينما الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص 170 درجة.