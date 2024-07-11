متحدث «الوزراء»: ضوابط حكومية لأسعار السلع الأساسية تُساهم في زيادة المعروض

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، إنَّ كل الجهود من قبل الأجهزة المعنية لتنظيم الأسواق وإحكام الرقابة عليها، كانت محل متابعة على مدار الأشهر الماضية، مشيرًا إلى جهود الحكومة في توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع بالجمارك ومستلزمات الإنتاج، والعمل على توفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع والمستلزمات من الجمارك، وهو ما يساهم بدوره في زيادة المعروض من السلع بالأسواق.

وضع ضوابط لأسعار السلع

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الحكومة بذلت جهدًا في تحديد السلع الأساسية ووضع ضوابط لأسعارها والتنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق.

واستطرد: «كل الجهود انعكست على الأسواق بالانخفاض التدريجي في أسعار السلع على مستوى الجملة وبعدها السلاسل التجارية، ولا زلنا نشهد انخفاضات ونأمل بالمزيد على مستوى التجزئة وسنستمر في هذه الجهود».