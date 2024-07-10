«حماية المستهلك» يشن حملة لمتابعة أسعار السلع ومُراقبة الأسواق في القاهرة

يواصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية، لليوم الثالث على التوالي بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، بنطاق محافظة القاهرة؛ للرقابة علي الأسواق ومحال التجزئة لبيع السلع الغذائية من السلاسل التجارية ومحال البقالة ومحال العطارة، التي تُعد آخر حلقة من حلقات التداول للبيع للمستهلك النهائي، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

متابعة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع

وأوضح الجهاز في بيان له أنه جرى متابعة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، والتأكد من سعر بيع المُنتج والمورد وسعر بيع المستهلك النهائي ومُطابقته لما هو مُعلن عنه علي كل سلعة، وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا انخفاضات حقيقية في الأسعار تعكس ما قامت به الدولة من إجراءات للسيطرة علي الأسعار نتيجة استقرار في السياسات النقدية.

وأوضح أنه جرى التنبيه على المُنشآت المخالفة التي تم المرور عليها من عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المٌُعلن، بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري من جانب السادة مأموري الضبط القضائي لمُراجعة المواقف القانونية لهذه المخالفات.

حملات الجهاز الرقابية بمختلف محافظات الجمهورية

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان مواصلة العمل لضبط أسعار السلع في الأسواق، وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيراً إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، وضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق وانعكاسات ذلك علي انخفاض الأسعار.

وشدد «السجيني» على كل حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وأيضاً من عدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة، وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق مزيداً من الانخفاضات