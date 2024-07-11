جولة مفاجئة لوزير الثقافة في دار الأوبرا (صور)

أجرى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، جولة تفقدية مفاجئة، لعدد من المواقع الثقافية، بساحة دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الأربعاء.

وتفقد وزير الثقافة قاعة آدم حنين ومسرح الهناجر بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، و«مركز الإبداع الفني»، التابع لصندوق التنمية الثقافية، و«المسرح الكبير، ومركز تنمية المواهب»، التابعين لدار الأوبرا المصرية.

واستمع الوزير إلى موهبة الغناء «ساندي» الحائزة على جائزة الدولة للمبدع الصغير «فرع الغناء»، وأثنى على موهبتها، كما استمع لمواهب عدد من الأطفال الملتحقين حديثًا بمركز تنمية المواهب، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة دعم اكتشاف وصقل قدرات المواهب المصرية بمختلف مجالات الإبداع.

والتقى وزير الثقافة، بعدد من العاملين بهذه المواقع، واستمع لبعض مقترحاتهم ومطالبهم لتطوير العمل بمواقع عملهم، ووجه بدراسة تلك المقترحات تمهيدًا لتنفيذ المناسب منها في القريب العاجل.

وحث وزير الثقافة العاملين على بذل المزيد من الجهد لتحسين جودة الخدمة الثقافية المقدمة للجمهور المصري.

وزير الثقافة يزور نقابة الفنانين التشكيليين

كما حرص على زيارة مقر نقابة الفنانين التشكيلين، ولقاء عدد من الفنانين بمقر النقابة، معربًا عن تطلعاته بأن تشهد الفترة المقبلة حراكًا تشكيليًا متميزًا بمختلف أرجاء الجمهورية، وتأصيل دور الحركة التشكيلية في بناء الوعي المجتمعي المنشود.

وأكد أن هذه الجولة تأتي استنادًا على قناعته بأن العمل الثقافي لا يحقق الأهداف المرجوة، إلا من خلال توفير بيئة عمل قائمة على أسس الانضباط والالتزام بالمعايير، والمتابعة الدورية للأداء بالمواقع الثقافية، للتعرف على أهم النقاط الإيجابية لدعمها، والسلبية لتقويمها، بما يكفل تطوير منظومة العمل الثقافي، وتحقيق مستهدفاتها المرتبطة ببناء الإنسان.