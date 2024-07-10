وزير الثقافة: نعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للقطاعات والقائمين على إدارتها

قال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، إن عمل الوزارة يدور حول محورين، أولهما رفع كفاءة البنية التحتية للقطاعات والهيئات التابعة للوزارة، وتتمثل في القطاعات الفنية والثقافية والأماكن التابعة لها من دور العرض والمسارح وهيئات الكتاب والتراجم.

رفع كفاءة القائمين بإدارة القطاعات الثقافية

ولفت «هنو»، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن المحور الثاني حول رفع الكفاءة الشخصية للقائمين على إدارة القطاعات والهيئات الثقافية، لافتًا إلى الحاجة إلى عمليات تدريبية مكثفة وزيادة القدرة على تسويق المنتج الثقافي المصري وترويجه والانتشار بشكل أكبر، وهذا ما سيكون تأثير إيجابي للمنتج الثقافي المصري.

منتج ثقافي أكثر قدرة على الاحتكاك دوليًا

أضاف وزير الثقافة، أن الوزارة تهدف إلى جعل المنتج الثقافي أكثر قدرة على الاحتكاك على المستوى الدولي، مؤكدًا أن كل مواطن مصري مشترك في الثقافة المصرية ونسعى لتحقيق العدالة الثقافية، فكل مواطن هو عبارة عن حلقة في سلسلة الثقافة المصرية، ولافتًا إلى أن كل مواطن لديه موهبة أو مهارة معينة وهذا ما يكون هذه السلسلة من العمل الثقافي المصري.